Дальневосточная ипотека остаётся в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

С начала года участниками дальневосточной ипотеки стали более 400 семей



За два месяца 2022 года в Бурятии было зарегистрировано порядка 2,3 тысяч ипотек. Из них около 1,8 тысяч ипотек – в силу закона и свыше 500 – в силу договора, сообщили в управлении Росреестра по Бурятии.



У жителей Бурятии по-прежнему пользуется спросом дальневосточная ипотека. Так, за два первых месяца по этой программе квартиры приобрели 429 семей.



Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании 10 марта сообщил о том, что ни одну льготную программу ипотеки не сократили. И программа молодых семей, и сельская ипотека, и дальневосточная, и льготная ипотека – все сохранены. Сейчас ставки таковы: семейная - 6%, дальневосточная - 2%, сельская - 3%.



- В текущих реалиях особенно важно поддержать ипотечные программы. От этого зависит возможность людей покупать жилье и дальнейшие перспективы строительной отрасли, - пояснила заместитель руководителя управления Росреестра по Бурятии Ольга Нефёдова.



