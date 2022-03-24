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Байкальск примет первенство СФО и ДФО по горным лыжам

Байкальск примет первенство СФО и ДФО по горным лыжам
Общество,  Фото:pixabay.com
Турнир проводится в личном и командном зачётах по трём дисциплинам

В Байкальске с 5 по 8 апреля пройдёт первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по горнолыжному спорту «XV турнир городов Сибири и Дальнего Востока памяти Валерия Алексеевича Зверева». Планируется, что в соревнованиях на горнолыжном курорте «Гора Соболиная» примут участие около 450 сильнейших спортсменов из городов России.

- В этом году Байкальск примет юбилейный турнир по горнолыжному спорту памяти Валерия Алексеевича Зверева. В прошлом году в нём принял участие 431 спортсмен из 21 города России. В этом году по уже поданным заявкам видно, что турнир значительно расширит свою географию и представительство на соревнованиях будет выше. Заявки уже поступили от Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Арсеньева, Красноярска, Новосибирска и многих других городов, - отметил министр спорта Иркутской области Павел Богатырёв.

Традиционный турнир проводится в личном и командном зачётах среди юношей и девушек по четырём возрастным группам: 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения. Соревнования будут проходить по трём дисциплинам: слалом-гигант (5 и 6 апреля), слалом (7 апреля), комбинация (8 апреля). От Иркутской области в соревнованиях участвуют горнолыжники из Иркутска, Ангарска, Братска, Саянска, Байкальска и Железногорска-Илимского, сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

Справка

Валерий Алексеевич Зверев родился в Байкальске. Он считается основателем горнолыжного комплекса «Гора Соболиная». Благодаря его труду в 70-80 годы была подготовлена благодатная почва для развития горнолыжного спорта в Байкальске. Валерий Зверев возглавлял детскую спортивную школу и был первым тренером байкальских детей по горным лыжам. Он сумел воспитать целую плеяду талантливых спортсменов.
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