Больница в Улан-Удэ договаривается с поставщиками расходных материалов

Подобные круглые столы будут проводить до стабилизации ситуации



21 марта главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ Игорь Шпак провёл круглый стол с компаниями-поставщиками медицинских расходных материалов



- На встрече Игорь Шпак и представители поставщиков обсудили условия совместной работы на фоне экономических санкций со стороны не дружественных стран. Были достигнуты договорённости о дальнейшем сотрудничестве, обмене оперативной информацией по наличию расходных материалов для принятия быстрых решений, своевременности оплаты и т.д., - сообщили в телеграм-канале больницы.



Решено продолжить встречи в таком формате до стабилизации ситуации.



