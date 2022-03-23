Подобные круглые столы будут проводить до стабилизации ситуации
21 марта главный врач республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ Игорь Шпак провёл круглый стол с компаниями-поставщиками медицинских расходных материалов
- На встрече Игорь Шпак и представители поставщиков обсудили условия совместной работы на фоне экономических санкций со стороны не дружественных стран. Были достигнуты договорённости о дальнейшем сотрудничестве, обмене оперативной информацией по наличию расходных материалов для принятия быстрых решений, своевременности оплаты и т.д., - сообщили в телеграм-канале больницы.
Решено продолжить встречи в таком формате до стабилизации ситуации.
Больница в Улан-Удэ договаривается с поставщиками расходных материалов
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