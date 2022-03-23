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В селе Бурятии появится мемориал ветеранов

В селе Бурятии появится мемориал ветеранов
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
На благоустройство Кабанского района направлено более 92 млн рублей

В этом году в Кабанском районе Бурятии планируется обустроить 13 общественных и 15 дворовых территорий. На эти цели будет выделено более 21 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

В Селенгинске благоустроят общественные территории около гимназии и школы №2. Работы предполагают асфальтирование территорий и устройство парковки.

В селе Оймур на аллее Победы установят мемориал, где будут размещены фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. В селе Клюевка и городе Бабушкин появятся новые детские площадки.

В других поселениях пройдут работы по благоустройству пешеходных и спортивных зон – установка тренажёров, универсальных площадок для игр с мячом и т.д. Так, в селе Брянск для детей на сегодняшний день нет ни одной оборудованной площадки для занятия спортом.

Также 71 млн рублей направлен в муниципалитет на благоустройство дворовых территорий по другой федеральной программе. Таким образом, к концу этого года дворы ещё в 19 населённых пунктах Кабанского района преобразятся: появятся новые игровые и спортивные площадки, зоны тихого отдыха.
Кабанский район Бурятия благоустройство общественные территории дворовые территории

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