В селе Бурятии появится мемориал ветеранов

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

На благоустройство Кабанского района направлено более 92 млн рублей



В этом году в Кабанском районе Бурятии планируется обустроить 13 общественных и 15 дворовых территорий. На эти цели будет выделено более 21 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.



В Селенгинске благоустроят общественные территории около гимназии и школы №2. Работы предполагают асфальтирование территорий и устройство парковки.



В селе Оймур на аллее Победы установят мемориал, где будут размещены фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. В селе Клюевка и городе Бабушкин появятся новые детские площадки.



В других поселениях пройдут работы по благоустройству пешеходных и спортивных зон – установка тренажёров, универсальных площадок для игр с мячом и т.д. Так, в селе Брянск для детей на сегодняшний день нет ни одной оборудованной площадки для занятия спортом.



Также 71 млн рублей направлен в муниципалитет на благоустройство дворовых территорий по другой федеральной программе. Таким образом, к концу этого года дворы ещё в 19 населённых пунктах Кабанского района преобразятся: появятся новые игровые и спортивные площадки, зоны тихого отдыха.

