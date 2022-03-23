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«Дачные» автобусы Улан-Удэ в этом году будут работать без изменений

«Дачные» автобусы Улан-Удэ в этом году будут работать без изменений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопрос по маршрутам в Сосновый бор и Звёздный взял на контроль глава Бурятии

В столице Бурятии требования Ространснадзора по ограничению движения муниципального общественного транспорта могли привести к исчезновению ряда «дачных» маршрутов и уходу муниципальных автобусов с маршрутов в военные городки Сосновый бор и Звёздный, сообщает пресс-служба городского совета депутатов

Дело в том, что городские власти могут организовывать перевозки только в пределах границ города, а маршруты №22 (Восточный – «Автодорожник»), №32 (Элеватор - Вахмистрово), №39 (Виадук - 14-й километр), №122 (пл. Славы - 5-й км), №131 (Бабушкина – «Геолог») возят пассажиров на дачи, расположенные на территориях соседних районов. Эти маршруты по факту являются межмуниципальными, их организацией в соответствии с федеральным законодательством должно заниматься министерство транспорта Бурятии.

В городском совете депутатов заслушали предложения представителей профильных ведомств по реорганизации дачных маршрутов. Как пояснил руководитель управления Ространснадзора Владимир Калмыков, в нынешнем году ведомство не будет требовать ликвидации маршрутов. Однако это временное решение, и к следующему дачному сезону необходимо найти замену муниципальным автобусам. Представитель республиканского министерства транспорта Сергей Каплин предложил усилить дублирующие маршруты, как было в случае с маршрутами №4 и №106.

Напомним, дачные маршруты начнут выполнять рейсы 1 мая.

Появились вопросы и к работе маршрутов №134 и №135, которые курсируют из Улан-Удэ в военные городки Сосновый Бор и Звёздный (Октябрьский район). Сейчас маршруты частично пересекают Заиграевский район, соответственно, их тоже можно назвать межмуниципальными. Было предложено организовать перевозку пассажиров по этим маршрутам в формате экспресса и полуэкспресса. То есть жители военных городков проследуют до Улан-Удэ без остановок в Заиграевском районе.

- Есть, например, и такой вариант: поменять границы муниципального образования, включив дорогу в состав Улан-Удэ. Тогда городской маршрут будет курсировать по городской дороге. - отметил председатель профильного комитета Сергей Бурдиков. – Можно также постараться внести изменения в нормативную документацию. По букве закона администрация города вышла за рамки полномочий, но проблему нужно решить. Сейчас её на контроль взял глава Бурятии Алексей Цыденов. Возможно, ему удастся продвинуть законодательную инициативу, разрешающую муниципальному транспорту выезд за границы города.

Улан-Удэ пригородные перевозки дачи автобус общественный транспорт маршрутное такси

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