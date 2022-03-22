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В Улан-Удэ придумали, как бороться с ездоками по трамвайным путям

В Улан-Удэ придумали, как бороться с ездоками по трамвайным путям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нововведение появилось на Элеваторе

В Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября на участке от остановки «Элеватор» до путепровода установили защитное укрепление на трамвайных путях. Оно помешает водителям автомобилей ездить по трамвайным путям во время заторов. А трамваям больше не придётся снижать скорость и останавливаться из-за автомобилистов-нарушителей.

- Сегодня ночью был произведён монтаж трёх поперечных устройств, предотвращающих изменение геометрии рельсового пути, на спуске от Элеватора до путепровода. Они помогают уменьшить изнашиваемость грунта на данном участке от постоянного воздействия автомобилей, которые также мешают свободному проезду трамваям, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МУП «Управление трамвая». 

Пробки на Элеваторе – это одна из самых давних проблем в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в столице Бурятии сообщили о планах по строительству двух путепроводов. Один из них позволит разгрузить движение на Элеваторе. Другой же разгрузит существующий переезд в микрорайоне Горького на 20%

Мэрия Улан-Удэ уже заключила контракт с компанией «Индор» на разработку технико-экономического обоснования строительства двух путепроводов
Интенсивность движения транспорта на Элеваторе - более 4000 единиц в час. Строительство переезда между улицами Борсоева и Левченко разгрузит проспект 50-летия Октября и улицу Ербанова на 18-20%.


трамвайные пути

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