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В Улан-Удэ планируют построить два путепровода

В Улан-Удэ планируют построить два путепровода
Экономика,  Фото:предоставлено администрацией Улан-Удэ
Один из путепроводов разгрузит движение на Элеваторе

В Улан-Удэ разрабатывают технико-экономическое обоснование строительства двух новых путепроводов, которые должны разгрузить городские магистрали. Первый появится в микрорайоне Шишковка, он соединит улицы Левченко и Борсоева. Второй путепровод планируют построить в микрорайоне Комушка, под железной дорогой по улицам Дальневосточная и Зои Космодемьянской.

Уже заключен контракт с компанией «Индор» на разработку технико-экономического обоснования строительства двух путепроводов, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Мероприятия ранее уже были включены в генеральный план и стратегические программы развития города. По итогам технико-экономического обоснования будут подготовлены данные для разработки проектной документации по строительству объектов, - сообщил ранее мэр Игорь Шутенков.

Подземный путепровод в Октябрьском районе разгрузит существующий переезд в мкрн Горький на 20%. Здесь интенсивность движения транспорта на участке в часы пиковой нагрузки составляет более 1500 единиц в час в каждом направлении.

Интенсивность движения транспорта на Элеваторе - более 4000 единиц в час. Строительство переезда между улицами Борсоева и Левченко разгрузит проспект 50-летия Октября и улицу Ербанова на 18-20%.

путепровод дороги

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