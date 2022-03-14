Один из путепроводов разгрузит движение на Элеваторе
В Улан-Удэ разрабатывают технико-экономическое обоснование строительства двух новых путепроводов, которые должны разгрузить городские магистрали. Первый появится в микрорайоне Шишковка, он соединит улицы Левченко и Борсоева. Второй путепровод планируют построить в микрорайоне Комушка, под железной дорогой по улицам Дальневосточная и Зои Космодемьянской.
Уже заключен контракт с компанией «Индор» на разработку технико-экономического обоснования строительства двух путепроводов, сообщили в пресс-службе администрации города.
- Мероприятия ранее уже были включены в генеральный план и стратегические программы развития города. По итогам технико-экономического обоснования будут подготовлены данные для разработки проектной документации по строительству объектов, - сообщил ранее мэр Игорь Шутенков.
Подземный путепровод в Октябрьском районе разгрузит существующий переезд в мкрн Горький на 20%. Здесь интенсивность движения транспорта на участке в часы пиковой нагрузки составляет более 1500 единиц в час в каждом направлении.
Интенсивность движения транспорта на Элеваторе - более 4000 единиц в час. Строительство переезда между улицами Борсоева и Левченко разгрузит проспект 50-летия Октября и улицу Ербанова на 18-20%.
В Улан-Удэ планируют построить два путепровода
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