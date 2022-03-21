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В Улан-Удэ спустя два года закрывают ковидный госпиталь

В Улан-Удэ спустя два года закрывают ковидный госпиталь
Общество,  Фото:республиканская клиническая больница
За два года здесь прошли лечение почти 5,5 тысяч пациентов

Госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, расположенный в республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ, готовится к закрытию.

- По решению республиканского оперативного штаба с 1 апреля 2022 года инфекционное отделение будет закрыто. Клинический госпиталь для ветеранов войн возобновит плановый приём, - сообщили в больнице.

Ковидный госпиталь развернули ровно два года назад – 4 апреля 2020 года. За это время здесь прошли лечение 5419 пациентов, из которых 4064 - пенсионеры, 1299 – люди, имеющие группу инвалидности.

В условиях ковидного стационара было проведено 190 операций, а также сотни операций по трахеостомии и плевральным пункциям. Было развёрнуто 36 реанимационных коек, пролечено 2025 пациентов.

С 27 июня 2021 года на базе госпиталя открыт кабинет диализа в круглосуточном режиме для больных с хронической болезнью почек и острым почечным повреждением. Проведено 993 процедуры гемодиализа.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в последнее время сокращается число больных коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 235 заражённых, в то время как в январе во время вспышки омикрон-штаммом этот показатель превышал отметку в полторы тысячи. Общее число случаев заражения составляет 133 140 с начала пандемии. 

коронавирус профилактика РКБ

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