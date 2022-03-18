В пригородном районе Бурятии зарегистрировали третью с начала года двойню

Девочек назвали Сарюна и Туяна



14 марта в Заиграевском районе Бурятии зарегистрировали рождения двойни. Она стала третьей в 2022 году двойней в районе, сообщили в пресс-службе ЗАГСа.



Поздравления принимали счастливые родители девочек Сарюны и Туяны - Зугдыр Бадмаевич и Татьяна Баировна.



Специалист отдела Долорес Босхолова поздравила счастливых родителей с таким важным событием в жизни, вручила первые документы о рождении детей и пожелала всем крепкого здоровья, родителям - мудрости и терпения в воспитании детей. Новорождённым девочкам она пожелала лёгких дорог и открытых путей.



