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В пригородном районе Бурятии зарегистрировали третью с начала года двойню

В пригородном районе Бурятии зарегистрировали третью с начала года двойню
Общество,  Фото:pixabay.com
Девочек назвали Сарюна и Туяна

14 марта в Заиграевском районе Бурятии зарегистрировали рождения двойни. Она стала третьей в 2022 году двойней в районе, сообщили в пресс-службе ЗАГСа.

Поздравления принимали счастливые родители девочек Сарюны и Туяны - Зугдыр Бадмаевич и Татьяна Баировна.

Специалист отдела Долорес Босхолова поздравила счастливых родителей с таким важным событием в жизни, вручила первые документы о рождении детей и пожелала всем крепкого здоровья, родителям - мудрости и терпения в воспитании детей. Новорождённым девочкам она пожелала лёгких дорог и открытых путей.

дети новорожденные

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