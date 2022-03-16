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Опрос: У жителей Улан-Удэ пропал интерес к жизни в других странах

Опрос: У жителей Улан-Удэ пропал интерес к жизни в других странах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Почти половина опрошенных заявили, что остались бы в России

44% жителей Улан-Удэ остались бы жить в России, даже имея возможность выбрать любую страну мира, — это почти вдвое больше, чем в 2010 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, проведённого с 25 февраля по 10 марта 2022 года.

Жить в США сегодня предпочли бы только 4% респондентов, на 3% меньше, чем год назад. По 3% опрошенных из Улан-Удэ выбрали бы Швейцарию, Германию и Канаду. В Греции, Италии, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции хотели бы жить по 2% респондентов. По 1% назвали такие страны, как Великобритания, Израиль, Исландия, Мексика, ОАЭ, Таиланд, Турция, Франция и Чехия. Еще 15% жителей города выбрали бы другие государства в качестве ПМЖ, среди которых Австрия, Бразилия, Дания, Испания, Китай, Япония и проч.

Женщины в Улан-Удэ почти в 1,5 раза чаще, чем мужчины, говорят о желании жить в России (50% против 32% соответственно). Тех же, кто выбирает США, вдвое больше среди сильного пола (9% против 5% среди женщин). Новая Зеландия также чаще привлекает мужчин (4% и 1% соответственно). Швейцарию чаще называли женщины (7% против 2% среди мужчин).


2022, 2016, 2010 гг. «Если бы у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?» (открытый опрос);

2021 г. «Если бы не было коронавирусных ограничений и у вас была возможность жить в любой стране мира, какую страну вы бы выбрали?» (открытый опрос)

миграция населения

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