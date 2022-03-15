В Бурятии более 180 детей покинули реабилитационный центр

Воспитанники Закаменского социального центра вернулись в кровные семьи



В 2021 году в социальном центре Закаменска реабилитацию прошли 217 детей. Из них 17 - оставшиеся без попечения родителей, 45 - проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении, 155 из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



181 ребенок вернулись в родные семьи, ещё над 18 детьми оформили опеку, двое ребят теперь воспитываются в приемных семьях, двое - направлены в организации социальной помощи семье и детям.



Специалисты центра за прошедший год работали с 131 семьями, из которых 61% относятся к категории «неполные семьи», 73 - имеют статус многодетных.



- Хотелось бы отметить хорошо проведенную работу специалистов службы профилактики социального сиротства и службу сопровождения замещающих семей, занимающихся подготовкой кандидатов в замещающие родители. За 2021 год обучились 20 человек, все они получили свидетельства о прохождении школы приемных родителей. Социальным патронажем охвачены 31 семья, 84 несовершеннолетних из семей СОП, реабилитационные услуги оказаны 39 детям из 18 семей. Из них шестеро детей из трёх семей прошли реабилитацию повторно, - рассказала директор социального центра г. Закаменск Гунсэма Базарова.



Дети, проживающие в центре реабилитации получают дополнительное образование, учреждение активно сотрудничает с волонтерами Закаменского района, с центром дополнительного образования детей, детско-юношеской спортивной школой, отделом молодежи и спорта.



Благодаря грантовому проекту «Следуй своей мечте!», центр улучшил материально-техническую базу и создал мастерские по развитию дополнительного образования своих воспитанников и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.