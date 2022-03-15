Именинница – уроженка Прибайкальского района Бурятии
В столице Бурятии 14 марта 103-й день рождения отметила труженик тыла, ветеран Улан-Удэнского авиационного завода Антонида Афанасьевна Седунова. С именинами долгожительницу поздравила администрация Железнодорожного района.
Антонида Афанасьевна родилась в селе Зырянск Прибайкальского района, где окончила 5 классов школы. Когда началась Великая Отечественная война, её отправили учиться на курсы трактористов. Всю войну она проработала на тракторе, выращивая хлеб для фронта.
- Война для Антониды Афанасьевны, как и для всего её поколения, это героизм и самоотверженность, крепость духа, забота и стойкость, - сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района.
Именинница является «Ветераном труда», воспитала дочь и двух внуков, которые подарили ей четырёх правнуков. Трудовую династию продолжила дочь, работавшая кладовщиком в цехе №20. Её стаж составил 56 лет. Внучка– инженер-технолог в цехе №20. На завод уже пришли работать и правнуки Антониды Афанасьевны.
Жительницу Улан-Удэ поздравили с 103-летием
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