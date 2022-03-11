Руководитель начинал с должности мастера
Комитет городского хозяйства рассказал о главном инженере МБУ «Горсвет» Иване Еманакове.
- Сразу после окончания университет Иван устроился на работу в комитет городского хозяйства, откуда вскоре перевёлся в МУП «Городские сети». В 2002 году Иван Дмитриевич был переведён в только что образовавшейся «Горсвет» на должность мастера Советского района. Проработав три года, Иван решил взять перерыв и попробовать себя в бизнесе, - рассказали в комитете городского хозяйства.
В 2015 году в «Горсвете» принято решение о создании нового подразделения, которое будет заниматься архитектурной подсветкой и иллюминацией. Возглавить это подразделение позвали Ивана Еманакова. Иван Дмитриевич согласился и сразу же приступил к работе.
В 2019 году он получил повышение и стал главным инженером предприятия.
В Улан-Удэ рассказали о главном инженере «Горсвета»
Общество, Фото:
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