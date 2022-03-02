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В Бурятии начата работа по организации строительства 10 школ

В Бурятии начата работа по организации строительства 10 школ
Общество,  Фото:pixabay.com
Стоимость строительства на инвестиционной стадии составит более 6,8 млрд рублей

28 февраля в Бурятии состоялось рабочее совещание по вопросам строительства школ в рамках концессионного соглашения. В рамках рабочей встречи были обсуждены вопросы проектирования, техприсоединения к сетям и дальнейший ход строительства объектов.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, работа начата и идёт полным ходом. Вскоре предстоит рабочая поездка по объектам для оценки готовности к старту строительных работ, имеющихся ресурсов и рабочей силы.

Напомним, в октябре прошлого года Бурятией были заключены 10 концессионных соглашений для строительства 10 школ, 4 из которых будут строиться в Улан-Удэ.

Общая стоимость строительства на инвестиционной стадии составляет 6868,6 млн руб. (с НДС), из них: 4186 млн руб. - средства концессионера, 53,6 млн. руб. - региональный бюджет, 2628 млн руб. - средства федерального бюджета.

Напомним, что в рамах концессии будут построены школы:
- в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ на 360 мест,
- на улице Жердева в Улан-Удэ на 250 мест,
- в 103 микрорайоне Улан-Удэ на 354 места,
- в 102 микрорайоне Улан-Удэ на 450 мест,
- в селе Иволгинск на 450 мест,
- в улусе Нур-Селение на 250 мест,
- в селе Нижняя Иволга на 250 мест,
- в селе Поселье на 250 мест,
- в селе Сотниково на 250 мест,
- в селе Нижний Саянтуй на 360 мест.

Бурятия строительство школа

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