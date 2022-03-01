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В Бурятии сняли клип о древней традиции встречи лебедей

В Бурятии сняли клип о древней традиции встречи лебедей
Общество, 
Это новая песня Дандара Бадлуева «Хун Гоо дор»

Директор национального театра «Байкал» Дандар Бадлуев презентовал новый клип на бурятскую песню «Хун Гоо дор». Клип вышел 28 февраля на официальном канале театра в YouTube.

- Каждую весну и осень буряты проводили обряды встреч и проводов лебедей. Эта традиция распространена у хонгодоров и хори-бурят, тотемом и прародительницей которых является лебедь. Буряты брызгали молоком вслед и навстречу птицам в знак получения небесной благодати, благословения пути, прося здоровья, счастья и благополучия. Эту традицию также почитают народы Алтая и Ханты-Мансийска, - сообщает пресс-служба театра «Байкал».



- Как и множество других бурятских традиций, обряд встречи и проводов лебедей уходит в забвение. Этим клипом мы хотим рассказать об обряде, посвятить его во благо всего светлого и добрых намерений, – отметил Дандар Бадлуев.

В записи песни приняли участие исполнители старинных народных песен Владимир Семёнов и Валентина Галсанова. На сегодняшний день они одни из немногих носителей уникальной манеры пения, которую можно услышать в клипе.

клип

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