В Бурятии сняли клип о древней традиции встречи лебедей









- Как и множество других бурятских традиций, обряд встречи и проводов лебедей уходит в забвение. Этим клипом мы хотим рассказать об обряде, посвятить его во благо всего светлого и добрых намерений, – отметил Дандар Бадлуев.



В записи песни приняли участие исполнители старинных народных песен Владимир Семёнов и Валентина Галсанова. На сегодняшний день они одни из немногих носителей уникальной манеры пения, которую можно услышать в клипе.





Директор национального театра «Байкал» Дандар Бадлуев презентовал новый клип на бурятскую песню «Хун Гоо дор». Клип вышел 28 февраля на официальном канале театра в YouTube.- Каждую весну и осень буряты проводили обряды встреч и проводов лебедей. Эта традиция распространена у хонгодоров и хори-бурят, тотемом и прародительницей которых является лебедь. Буряты брызгали молоком вслед и навстречу птицам в знак получения небесной благодати, благословения пути, прося здоровья, счастья и благополучия. Эту традицию также почитают народы Алтая и Ханты-Мансийска, - сообщает пресс-служба театра «Байкал».