Росгвардейцы исполнили композиции военных лет
23 февраля, в День защитника Отечества, в Иркутской области было организовано поздравление столетнего ветерана Великой Отечественной войны, Бориса Антоновича Лещинского.
Военный духовой оркестр полка оперативного назначения Росгвардии города Ангарск поздравил фронтовика концертом под окнами его дома. Росгвардейцы исполнили для ветерана знаменитые композиции военных лет, среди которых «Майский вальс», «Марш Варяг» и, конечно же, «Катюша». В завершении выступления музыканты в погонах поздравили Бориса Антоновича с праздником, пожелали здоровья, счастья и пообещали быть достойными преемниками благородного дела служения Отечеству.
- Борис Антонович принял праздничное поздравление со слезами на глазах. В ходе концерта фронтовик испытал чувства радости и гордости за страну, - сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
Напомним, что ветерану исполнилось 100 лет 19 января. В годы войны Борис Лещинский воевал в составе миномётного дивизиона и истребительной эскадрильи. Был шофёром. В звании сержанта в составе 1-го Белорусского фронта освобождал Белоруссию, Польшу, Чехословакию, участвовал в штурме Берлина. Награждён медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», бронзовой медалью Польской республики, орденом Отечественной войны II степени.
В Ангарске духовой оркестр поздравил с праздником столетнего ветерана
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