В Ангарске ветеран ВОВ отпраздновал вековой юбилей

Юбиляр освобождал Польшу и был участником штурма Берлина
19 января жителю Ангарска, участнику Великой Отечественной войны Борису Антоновичу Лещинскому исполнилось 100 лет. Юбиляра поздравили представители администрации города и думы Ангарского округа.
К чествованию именинника также присоединился генеральный консул Республики Польша в Иркутске Кшиштоф Свидерек. Ведь ветерану довелось служить в только сформированной 1-й Варшавской польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко.
- Борис Антонович воевал в составе миномётного дивизиона и истребительной эскадрильи. Был шофёром. В звании сержанта в составе 1-го Белорусского фронта освобождал Белоруссию, Польшу, Чехословакию, был участником штурма Берлина. Награждён медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «За освобождение Варшавы», Бронзовой медалью Польской республики, орденом Отечественной войны II степени, - сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
В Ангарск Борис Лещинский приехал в 1962 году. Работал на ТЭЦ-1. На какое-то время уезжал с семьёй на Украину, откуда родом. Вернулся в город в 2005-м.
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