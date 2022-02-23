В Бурятии состоится первенство по шахматам среди ветеранов

Соревнования проведут в конце марта



В Бурятии пройдёт первенство республики по шахматам среди ветеранов, мужчин и женщин. Турнир проводится в Улан-Удэ с 26 по 27 марта на стадионе «Центральный».



Регистрация и медицинский допуск участников производится по месту проведения 26 марта с 9:00 до 10:30. Начало первого тура запланировано на 11:00. 26 марта играется 5 партий, 27 марта – 4 партии. Закрытие и награждение состоятся 27 марта в 15 часов.



К участию в соревновании допускаются ветераны Бурятии, пенсионеры по возрасту. Система проведения – швейцарская, 9 туров. К



Награждены дипломами и денежными призами будут обладатели первых трёх мест по возрастным категориям у мужчин: до 65 лет, до 70 лет, 70-75 лет, старше 75 лет, старше 80 лет, старше 85 лет; у женщин: до 65 лет, до 70 лет, 70-75 лет, старше 75 лет, старше 80 лет. Участник старшей возрастной категории, опередивший в итоговом протоколе оппонента из группы моложе, занимает его нишу награждения. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.



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