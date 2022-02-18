Процедуры красоты помогут получить налоговый вычет в Улан-Удэ⠀

От суммы дорогостоящих процедур можно вернуть 13 процентов



Посетив косметологические процедуры в клинике с медицинской лицензией, можно получать кешбэк в размере 13 процентов. О таком финансовом бонусе сообщает одна из клиник Улан-Удэ, где пациенты уже в течение длительного времени получают налоговый вычет.⠀



- Для этого нужно взять соответствующую справку в налоговой инспекции, копию лицензии клиники и сохранить договора оказанных услуг, кассовые чеки и акты выполненных работ, - поделилась улан-удэнская клиника.⠀



Кроме того, право на получение налогового вычета имеют не только клиенты клиники, но и их супруги, родители, дети и т.д.



Подтверждающую информацию можно найти в статье 219 п.1 подпункт 3 Налогового кодекса РФ.



Наверняка многим улан-удэнкам, которые стремятся к улучшению своей внешности, необходимы подобные сведения для получения не только изменения облика, но и для возврата части потраченных средств. Только салон красоты должен иметь медицинскую лицензию.

⠀

