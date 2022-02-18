От суммы дорогостоящих процедур можно вернуть 13 процентов
Посетив косметологические процедуры в клинике с медицинской лицензией, можно получать кешбэк в размере 13 процентов. О таком финансовом бонусе сообщает одна из клиник Улан-Удэ, где пациенты уже в течение длительного времени получают налоговый вычет.⠀
- Для этого нужно взять соответствующую справку в налоговой инспекции, копию лицензии клиники и сохранить договора оказанных услуг, кассовые чеки и акты выполненных работ, - поделилась улан-удэнская клиника.⠀
Кроме того, право на получение налогового вычета имеют не только клиенты клиники, но и их супруги, родители, дети и т.д.
Подтверждающую информацию можно найти в статье 219 п.1 подпункт 3 Налогового кодекса РФ.
Наверняка многим улан-удэнкам, которые стремятся к улучшению своей внешности, необходимы подобные сведения для получения не только изменения облика, но и для возврата части потраченных средств. Только салон красоты должен иметь медицинскую лицензию.
⠀
Процедуры красоты помогут получить налоговый вычет в Улан-Удэ⠀
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
От суммы дорогостоящих процедур можно вернуть 13 процентов
Программы поддержки молодых семей представлены в 46 регионах
На этот раз сдали несколько домов в 105-м квартале
Юные участницы ансамбля «Булжамуур» исполнят танец для защитников Отечества
Протяжённость пути составит 3600 км
Иркутский депутат предлагал заменить трамваи на другой вид транспорта
Самые огромные свалки находятся в трёх районах Бурятии
Получателями стали 7,5 тысяч семей
Мероприятия разрешено проводить только в онлайн-формате
Деньги направят на проведение экологических акций
Пациентка списывала всю боль на «нервы»
Девочка побеждала в десятках престижнейших музыкальных конкурсов
За сутки госпитализировали более 120 пациентов с коронавирусом
«Лыжня России» в столице Бурятии состоится, но с особыми условиями
Строительства «ливнёвки» пришлось добиваться через суд