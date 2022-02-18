Базаржапу Сампилову доводилось выигрывать у чемпиона России
13 февраля на 95 году жизни ушёл из жизни неоднократный чемпион и призёр Улан-Удэ и Бурятии, зональных, региональных и всероссийских турниров по шахматам в личном и командном зачётах Базаржап Цыренжапович Сампилов.
Базаржап Цыренжапович родился в семье известного бурятского художника Цыренжапа Сампиловича Сампилова, чьё имя носит художественный музей в Улан-Удэ. Впервые Базаржап Сампилов стал чемпионом Улан-Удэ среди школьников в 14-летнем возрасте, в 1941 году.
После поступления в Московскую сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, участвовал в командных соревнованиях среди вузов столицы. Ему довелось играть с генералом-лейтенантом авиации Василием Сталиным, со многими известными гроссмейстерами: Рафаэлем Ваганяном, Анатолием Лейном, Марком Цейглиным, Анатолием Волтиковым, Александром Зайцевым, международными мастерами Георгием Борисенко, неоднократным чемпионом Москвы Анатолием Кременецким.
Защитив диссертацию кандидата сельскохозяйственных наук, посвятил 20 лет преподавательской деятельности в Бурятском сельхозинституте, а также возглавлял шахматную команду БСХИ. Выступал в составе сборной республики, участник матчевых встреч с шахматистами Иркутской и Читинской областей, Удмуртии, Башкирии, Свердловска, Омска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, четырёх международных встреч с командой Монголии. В 1958 году в финале первенства РСФСР обыграл чемпиона России Георгия Борисенко и завершил партию вничью с Анатолием Лейном.
- Федерация шахмат Бурятии приносит свои глубокие соболезнования семье дорогого Базаржапа Цыренжаповича, - сообщили в пресс-службе федерации шахмат РБ.
Ушёл из жизни бурятский шахматист, сыгравший с сыном Сталина
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Базаржапу Сампилову доводилось выигрывать у чемпиона России
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