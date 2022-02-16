Соццентр Бурятии помогает постояльцам восстановить документы

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Ещё два проживающих центра «Шанс» получат российский паспорт



В Бурятии сотрудники республиканского центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс» восстановил документы ещё двум проживающим.



Андрей Викторович поступил в учреждение в начале октября прошлого года. До этого он с начала 1990-х годов проживал в общежитии посёлка Силикатный города Улан-Удэ.



- По словам Андрея Викторовича, жил он один, долгое время злоупотреблял спиртными напитками вследствие чего потерял зрение, частично утратил слух. Устроиться в центр «Шанс» ему помогла соседка, позвонив в учреждении. Нам удалось выяснить, что на руках у него паспорт советского образца. Специалистами было поданы документы в отдел по вопросам миграции Октябрьского района г. Улан-Удэ на обмен паспорта. Но, к сожалению, не подтвердился факт проживания гражданина на 6 февраля 1992 года – даты вступления в законную силу ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Нам пришлось обратиться в суд, – рассказал директор центра «Шанс» Сергей Жамцаев.



По словам Сергея Жамцаева, история постояльца закончилась благополучно. 7 февраля почтальон доставил письмо из суда с положительным решением в его пользу. В скором времени он получит паспорт. Далее специалисты «Шанса» помогут ему установить инвалидность, оформить пенсию, а также устроить в дом-интернат, где Андрей Викторович как инвалид сможет получить должный уход, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Ещё одна постоялица центра «Шанс» Ирина поступила в учреждение без каких-либо документов. Она утверждала, что получает пенсию, но входе разговора выяснилось, что ни пенсии, ни паспорта у неё нет.



- Нашими специалистами был проведён долгий и утомительный процесс по сбору информации об Ирине. Мы подавали запросы по месту проживания, по месту работы. В итоге решением Октябрьского районного суда был установлен факт постоянного проживания нашей подопечной на территории Российской Федерации. Судья вынесет решение о признании её гражданином РФ в течение недели. А значит, Ирина сможет подать документы в пенсионный фонд. Иногда очень трудно, доказать гражданство, так как бывают, утеряны все документы, связи с родственниками, иногда граждане теряют память или дееспособность, – заключил Сергей Жамцаев.



