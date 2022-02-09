В Бурятии возобновили медзанятия для перенёсших ковид

Накопленный опыт борьбы с COVID-19 показывает, что особенно тяжело и саму инфекцию, и её последствия переносят пациенты с хроническими заболеваниями – сахарным диабетом, болезнями системы кровообращения, обструктивными бронхитами, ожирением и т.д.



Для этой категории больных последствия коронавируса могут быть серьёзнее самой инфекции – до половины пациентов испытывают выраженную слабость, одышку, боли или перебои в сердце, нарушение сна, снижение памяти и внимания. Усугубляется течение основного хронического заболевания, на которое наложился ковид.



В условиях пиковой заболеваемости отменены плановые приемы в поликлиниках и амбулаториях. Потому помогут занятия школы для перенёсших коронавирус.



График занятий: вторник, четверг 14.00 до 14.30, начиная с 4 февраля.



Подключиться необходимо по ссылке на платформе ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/87652512476?pwd=eGkwak04QVpKazhqVEdML2Z2ZXpqdz09 Идентификатор конференции: 876 5251 2476; Код доступа: 612659



Для этого нужно установить приложение ZOOM на телефоне, планшете, компьютере.





С началом очередной волны коронавируса в Бурятии специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики имени Бояновой возобновили онлайн занятия «Школы для пациентов, перенёсших COVID-19». Теперь занятия проводятся в ином формате, сообщили в центре.