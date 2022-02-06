Дело дошло до Верховного суда
Решением Совета депутатов сельского поселения «Тамирское» Кяхтинского района от 24 июня 2021 года были назначены выборы главы поселения на 19 сентября.
Три человека были зарегистрированы кандидатами на должность главы села.
По итогам голосования, главой сельского поселения «Тамирское» был избран один из кандидатов.
Однако другой кандидат обратился в суд, мужчина просил признать результаты выборов незаконными. Он полагал, что были допущены нарушения.
- При рассмотрении дела судом первой инстанции обстоятельств, указывающих на то, что во время выборов главы муниципального образования были допущены нарушения порядка формирования избирательной комиссии, осуществления кандидатом, признанным избранным, подкупа избирателей, использования им преимущества должностного или служебного положения не установлено, в связи с чем, в удовлетворении требований отказано в полном объёме, - отмечают в Верховном суде Бурятии.
Судебная коллегия по административным делам Верховного суда республики согласилась с выводами районного суда.
Решение Кяхтинского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба мужчины без удовлетворения.
В Бурятии кандидат на должность главы села хотел оспорить результаты выборов
Общество, Фото:
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