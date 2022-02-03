«Арктический гектар» выдают в шести регионах страны
1 февраля вступил в силу закон, согласно которому жители всех регионов России получили право на бесплатный земельный участок в арктической зоне. До этого «арктический гектар» выдавали только жителям территорий в Арктике, сообщает Lenta.ru.
Теперь жители страны могут получить землю в шести регионах — Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Карелии, Республике Коми и Архангельской области. Заявка может быть подана одним человеком или коллективно - до десяти человек.
На бесплатный «арктический гектар» могут претендовать в том числе добровольные переселенцы-соотечественники, проживающие за границей. Участок можно выбрать онлайн - на портале программы «Гектарварктике.рф», где размещена интерактивная карта с доступными участками. По происшествии пяти лет и при условии освоения гектара - землю можно будет оформить в собственность или в аренду.
Общая площадь земли, доступной участникам программы, превышает один миллион гектаров. Шире всего выбор в Мурманской области (более 700 тысяч гектаров) и в Республике Карелия (337 тысяч гектаров).
- Арктика — разная. Здесь есть места для экологичного отдыха — например, в Карелии и Мурманской области, для туризма, развития малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы инициативы активных людей на местном и региональном уровне опирались на дополнительные меры поддержки, подкрепляющие федеральную программу, — цитирует Lenta.ru. слова главы минвостокразвития Алексея Чекункова.
Россияне могут получить бесплатный гектар в Арктике
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