Вьетнамцы в Иркутске празднуют Тет – восточный Новый год

В торжестве приняли участие студенты и аспиранты



В Иркутске вьетнамские студенты и аспиранты отметили главный семейный праздник – Тет или Новый год по лунному календарю. Торжество посетили представители вьетнамской диаспоры, получающие образование в ИрНИТУ, ИрГАУ имени А.А. Ежевского и Байкальском госуниверситете.



- Тет – самое долгожданное событие во Вьетнаме, символ весны и обновления жизни. В 2022 году его встречают 1 февраля. Именно в этот день на Востоке наступит год Голубого водяного тигра, - сообщает пресс-служба Иркутского политеха.



В канун праздника, 29 января, вьетнамские студенты Иркутска собрались в Студгородке. Из-за пандемии событие прошло в камерной атмосфере. Украшением новогоднего стола стали традиционные блюда.



О национальной кухне рассказала третьекурсница, будущий дизайнер интерьеров Фам Тхи Тхао Нгуен. По ее словам, студенты продемонстрировали кулинарные способности, уделяя приготовлению некоторых блюд до 10-12 часов. Вьетнамцам очень нравятся «нэм» – завёрнутые в рисовую бумагу рулетики (роллы) с начинками из мяса, крахмальной лапши и древесных грибов. К закуске полагается рыбный соус с овощами. На стол подают «сой» - отварной рис с очищенными бобами мунг (маш), фунчозу, салат со свиными ушками и прессованную колбаску. В народной кухне почти нет кондитерских изделий. Исключение составляют «мань чой» – шарики из рисовой муки, которые несколько раз отваривают, начиняют коричневым сахаром и едят в сладком холодном бульоне.



- Тет празднуют очень весело, как правило, дня четыре. В Новый Год мы играем - перетягиваем канаты, прыгаем через бамбуковые жерди под музыку. Близким людям дарим деньги на удачу в красных конвертах. В каждом доме принято поклоняться душам предков. Поэтому накануне Тета оформляем алтарь, на который обязательно выкладываем пять разных фруктов и баньтьынг – пирог из клейкого риса, завернутый в марантовые или пальмовые листья, – пояснила о традициях студентка ИрНИТУ.



Фам Тхи Тхао Нгуен – гражданка Вьетнама, однако родилась и выросла в Сибири. Родители девушки несколько лет жили в Москве, а познакомились в Иркутске, куда переехали по работе. В политехе получили инженерное образование многие родственники Тхао Нгуен. Во Вьетнаме осталась лишь 93-летняя бабушка, с которой студентка поддерживает связь по интернету.



Нгуен Ван Винь живет в РФ почти 10 лет. Он получил профессию машиностроителя в Туле, затем окончил магистратуру в Твери. Ван Винь планировал продолжить обучение в аспирантуре ИрНИТУ, однако министерство образования и подготовки кадров Вьетнама направило его в Иркутский аграрный университет. Молодой человек обычно старается отметить Тет с родителями, но сейчас сложно уехать домой, поэтому он счастлив встретиться с соотечественниками.



- Когда мы встречаем Тет, оцениваем свои поступки и задаем новые цели на предстоящий год. Я доволен итогами 2021 года – подготовил диссертацию, выступал на конференциях и опубликовал статьи. Летом мне предстоит защитить научную работу на тему повышения надёжности турбомашин. Затем я уеду во Вьетнам и всегда с теплотой буду вспоминать годы обучения в России, которая стала для меня второй родиной… Мне удалось совершить путешествия по западной части России, ездил на соревнования по бадминтону и футболу в разные регионы. Три года живу в Прибайкалье, однако до сих пор не привык к местным морозам. А в целом здесь комфортно, чувствуется доброжелательное отношение к иностранцам. Иркутск похож на мой родной город по ритму – на улицах спокойно и уютно, а люди – открытые, - рассказал Нгуен Ван Винь.



Праздник посетили преподаватель института информационных технологий и анализа данных Нгуен Тхе Лонг и его супруга, старший научный сотрудник БИ БРИКС Нгуен Тху Хыонг. Пара познакомилась 15 лет назад. Девять лет назад Тху Хыонг переехала вслед за будущим мужем в Иркутск. В семье появился сын Тхе Кван Минь, а скоро в их жизни произойдёт еще одно радостное событие – рождение дочки.



На празднике студенты и аспиранты вручили друг другу подарки. Вечер продолжился караоке – любимой забавой во Вьетнаме.

