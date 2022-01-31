В Бурятии рассказали о переданных выплатах в ПФР

Выплату за февраль граждане получат в первых числах марта



В Бурятии рассказали о переданных выплатах в пенсионный фонд Российской Федерации. Выплаты пособий семьям с детьми, переданные в ПФР, были произведены 17 января.



- Рассмотрим порядок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам. Выплата пособий за январь 2022 года досрочная. Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, то есть пенсионный фонд должен был начать перечислять за январь 2022 году в феврале, за февраль 2022 года в марте, за март 2022 года в апреле, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.



В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.



Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта, перечисление средств вернётся к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.



- Например, Екатерина, неработающая мама, получает пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в отделении почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За январь 2022 года это пособие она должна была получить 3 февраля, но получила досрочно в январе по утвержденному Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года эту выплату Екатерина получит в марте, в обычные сроки, 3 числа, - пояснили в министерстве соцзащиты Бурятии.



Получить информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по справочным телефонам региональных отделений ПФР или через единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000.

