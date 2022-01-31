 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 января

30 января

Популярное

В Бурятии рассказали о переданных выплатах в ПФР

В Бурятии рассказали о переданных выплатах в ПФР
Общество,  Фото:pixabay.com
Выплату за февраль граждане получат в первых числах марта

В Бурятии рассказали о переданных выплатах в пенсионный фонд Российской Федерации. Выплаты пособий семьям с детьми, переданные в ПФР, были произведены 17 января.

- Рассмотрим порядок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам. Выплата пособий за январь 2022 года досрочная. Порядок выплат предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие, то есть пенсионный фонд должен был начать перечислять за январь 2022 году в феврале, за февраль 2022 года в марте, за март 2022 года в апреле, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по новым назначениям, тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. Начиная с марта, перечисление средств вернётся к стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

- Например, Екатерина, неработающая мама, получает пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в отделении почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За январь 2022 года это пособие она должна была получить 3 февраля, но получила досрочно в январе по утвержденному Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года эту выплату Екатерина получит в марте, в обычные сроки, 3 числа, - пояснили в министерстве соцзащиты Бурятии.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно по справочным телефонам региональных отделений ПФР или через единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000.
Бурятия социальная защита населения выплаты ПФР

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье ввели запрет на мероприятия для детей
В Забайкалье ввели запрет на мероприятия для детей
Общество, 31.01.2022
В крае введены новые ограничения
В Иркутской области установили ещё один верстовой столб с QR-кодом
В Иркутской области установили ещё один верстовой столб с QR-кодом
Общество, 31.01.2022
Он появился в Усольском районе у села Мальта
В Бурятии отменены или перенесены спортивные соревнования
В Бурятии отменены или перенесены спортивные соревнования
Общество, 31.01.2022
Меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике
Жителей Улан-Удэ приглашают на ревакцинацию
Жителей Улан-Удэ приглашают на ревакцинацию
Общество, 31.01.2022
«Байкал-Dailу» представляет список мест, где можно поставить вакцину от коронавируса
В Агинском округе до 1 марта введены новые ограничения
В Агинском округе до 1 марта введены новые ограничения
Общество, 31.01.2022
Приостановлено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе
Усть-Ордынский борец стал призёром турнира «Иван Ярыгин»
Усть-Ордынский борец стал призёром турнира «Иван Ярыгин»
Общество, 31.01.2022
До золотой медали ему не хватило одного балла
Иркутск примет международный книжный фестиваль
Иркутск примет международный книжный фестиваль
Общество, 31.01.2022
Мероприятие проведут в начале весны
Сибирский козерог попался в фотоловушку в Бурятии
Сибирский козерог попался в фотоловушку в Бурятии
Общество, 31.01.2022
Краснокнижных горных козлов редко удаётся заснять
В Улан-Удэ амбулаторию для ковид-пациентов развернут в ФСК
В Улан-Удэ амбулаторию для ковид-пациентов развернут в ФСК
Общество, 31.01.2022
В ФСК уже организовали пространство для разделения потоков посетителей
В Бурятии верующие в Сагаалган встанут до рассвета
В Бурятии верующие в Сагаалган встанут до рассвета
Общество, 31.01.2022
Жителям Бурятии объяснили, как не пропустить важный ритуал в Сагаалган
Лыжник из Бурятии взял золото первенства России в составе эстафеты
Лыжник из Бурятии взял золото первенства России в составе эстафеты
Общество, 31.01.2022
Андрей Боголов тренируется у известного тренера Саяна Жамбалова
В ковидный стационар в Улан-Удэ за сутки госпитализировали 16 детей
В ковидный стационар в Улан-Удэ за сутки госпитализировали 16 детей
Общество, 31.01.2022
Объёмы исследований на COVID-19 увеличились в 4-5 раз
В Бурятии больные ковидом необоснованно просят КТ
В Бурятии больные ковидом необоснованно просят КТ
Общество, 31.01.2022
Главный врач инфекционной больницы дала разъяснения по этому поводу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^