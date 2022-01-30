Приговор Баиру Жамбалову оставлен без изменения

26 января Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове оставил приговор бывшему вице-спикеру Народного Хурала Бурятии Баиру Жамбалову без изменения. Об этом сообщается на сайте Прибайкальского суда республики.
Напомним, страшное ДТП случилось 5 января 2020 года в Прибайкальском районе. Студентка возвращалась с учёбы домой. Девушка вышла из маршрутного автобуса и тут же была сбита внедорожником «Тойота Лэнд Крузер Прадо», принадлежащим родственнику Жамбалова. Водитель с места аварии скрылся, но затем вернулся на место происшествия.
Сначала сам Жамбалов заявлял, что он с другом-предпринимателем поменялся машинами, а сам ехал в автомобиле приятеля. Однако следствию удалось доказать, что за рулём находился именно Баир Жамбалов.
26 мая 2021 года суд вынес решение по этому громкому скандальному делу. Прибайкальский районный суд признал его виновным и назначил 6 лет 1 месяц колонии-поселения. Затем апелляционные жалобы подали в Верховный суд Бурятии защитник (адвокат) Жамбалова, отец погибшей девушки. Также апелляционное представление подал прокурор. В итоге решение райсуда было оставлено без изменения.
Позже стало известно, что жалобы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подали Баир Жамбалов, а также гособвинение в лице первого заместителя прокурора Бурятии Алексея Шевченко.