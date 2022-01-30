 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 января

29 января

28 января

Популярное

Приговор Баиру Жамбалову оставлен без изменения

Приговор Баиру Жамбалову оставлен без изменения
Общество,  Фото:pixabay.com
Жалобу бывшего вице-спикера Народного Хурала Бурятии рассмотрели в Кемерове

26 января Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове оставил приговор бывшему вице-спикеру Народного Хурала Бурятии Баиру Жамбалову без изменения. Об этом сообщается на сайте Прибайкальского суда республики.

Напомним, страшное ДТП случилось 5 января 2020 года в Прибайкальском районе. Студентка возвращалась с учёбы домой. Девушка вышла из маршрутного автобуса и тут же была сбита внедорожником «Тойота Лэнд Крузер Прадо», принадлежащим родственнику Жамбалова. Водитель с места аварии скрылся, но затем вернулся на место происшествия. 

Сначала сам Жамбалов заявлял, что он с другом-предпринимателем поменялся машинами, а сам ехал в автомобиле приятеля. Однако следствию удалось доказать, что за рулём находился именно Баир Жамбалов.

26 мая 2021 года суд вынес решение по этому громкому скандальному делу. Прибайкальский районный суд признал его виновным и назначил 6 лет 1 месяц колонии-поселения. Затем апелляционные жалобы подали в Верховный суд Бурятии защитник (адвокат) Жамбалова, отец погибшей девушки. Также апелляционное представление подал прокурор. В итоге решение райсуда было оставлено без изменения. 

Позже стало известно, что жалобы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подали Баир Жамбалов, а также гособвинение в лице первого заместителя прокурора Бурятии Алексея Шевченко.


суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Приговор Баиру Жамбалову оставлен без изменения
Приговор Баиру Жамбалову оставлен без изменения
Общество, 30.01.2022
Жалобу бывшего вице-спикера Народного Хурала Бурятии рассмотрели в Кемерове
За год при пожарах в Бурятии погибли 63 человека
За год при пожарах в Бурятии погибли 63 человека
Общество, 30.01.2022
Специалисты назвали одну из основных причин возгораний в жилых домах
Бурятская спортсменка завоевала бронзу турнира «Иван Ярыгин»
Бурятская спортсменка завоевала бронзу турнира «Иван Ярыгин»
Общество, 30.01.2022
Вероника Чумикова одержала победу над соотечественницей Кристиной Михневой со счетом 11:1
В Улан-Удэ проходит ярмарка «Белый месяц»
В Улан-Удэ проходит ярмарка «Белый месяц»
Общество, 30.01.2022
Ярмарка работает два дня – 29 и 30 января
Улан-удэнцы, избившие мужчину до смерти, останутся под стражей
Улан-удэнцы, избившие мужчину до смерти, останутся под стражей
Общество, 30.01.2022
Суд пришёл к выводу, что они могут скрыться либо уничтожить необнаруженные доказательства
В Бурятии по-прежнему морозно
В Бурятии по-прежнему морозно
Общество, 30.01.2022
В республике слабый ветер 
В Улан-Удэ прошёл чемпионат ДФО по ушу
В Улан-Удэ прошёл чемпионат ДФО по ушу
Общество, 29.01.2022
Соревнования собрали более 200 спортсменов 
Глава Бурятии проконтролировал ход реализации «Народной программы»
Глава Бурятии проконтролировал ход реализации «Народной программы»
Общество, 29.01.2022
В основу «Народной программы» вошли 3198 предложений
Военные Бурятии и Забайкалья провели тренировки по антитеррору
Военные Бурятии и Забайкалья провели тренировки по антитеррору
Общество, 29.01.2022
По итогам проверок военнослужащие уложились в предъявляемые нормативы
В улан-удэнский музей можно будет пройти бесплатно
В улан-удэнский музей можно будет пройти бесплатно
Общество, 29.01.2022
Для этого нужно нарядиться в национальный костюм
Жителей Бурятии попросили не звонить в call-центр пьяными
Жителей Бурятии попросили не звонить в call-центр пьяными
Общество, 29.01.2022
Звонки от нетрезвых людей тормозят работу «горячей линии» 
Комики Бурятии создали телеграм-канал, где общаются «кружочками»
Комики Бурятии создали телеграм-канал, где общаются «кружочками»
Общество, 29.01.2022
За несколько дней авторы спонтанной идеи набрали более тысячи подписчиков
Зоозащитников возмутил отказ властей пустить собак из Якутии в Улан-Удэ
Зоозащитников возмутил отказ властей пустить собак из Якутии в Улан-Удэ
Общество, 29.01.2022
Ситуация с перевозкой бездомных собак из Якутии в столицу Бурятии накаляется

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^