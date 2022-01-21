Почти семь тысяч новых семей появилось в 2021 году в Забайкалье

Всё чаще заявления подают через портал госуслуг



Департамент ЗАГС Забайкальского края подвёл итоги 2021 года. По полученным данным, в ушедшем году в регионе зарегистрировано 6760 записей о регистрации брака.



В ЗАГСе сообщили, что в условиях пандемии выросла популярность цифровых сервисов. Самым частым стал запрос на регистрацию брака. 23% забайкальских молодожёнов ушедшего года подали заявления на регистрацию через портал Госуслуги. А оплатить госпошлину на портале можно со скидкой - 245 рублей вместо 350.

