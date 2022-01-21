Бурятия поборется за победу в конкурсе «Язык предков»

В регионе-победителе будет проведено очное мероприятие с участием детей



Объявлен IV межрегиональный конкурс «Язык предков». Традиционный конкурс, посвящённый международному дню родного языка, направлен на популяризацию языков народов России.



В этом году конкурс стартовал 18 января и продолжится до 24 февраля в дистанционном формате. Приём работ заканчивается 24 февраля в 24:00 по московскому времени.



- За три года в этом конкурсе приняли участие более 2000 детей и молодёжи из разных регионов Российской Федерации. В прошлом году в конкурсе приняли участие дети и педагоги из Закаменского, Окинского районов, из республиканского национального лицея №1, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



В конкурсе могут принять участие воспитанники детских садов, ученики школ всех видов, студенты учебных заведений, творческие коллективы, как малые, так и большие, студии, кружки художественной самодеятельности и учителя родных языков, включая русский язык. Конкурсанты участвуют в номинациях: декламация произведений на родном языке (стихи и проза); литературно-музыкальная композиция по произведениям или по мотивам устного народного творчества (сказки, былины, сказания, баллады и т.п.); декоративное народное творчество (поделки в национальных техниках или соответствующие тематике конкурса); изобразительное искусство (рисунки в любой технике, по теме конкурса); музыкально-инструментальное творчество (игра на народных инструментах); вокальное искусство (исполнение народных песен); эссе на родном языке, соответствующее тематике конкурса; проектная работа «Моя родословная в истории народа»; фото в национальном костюме.



Особенностью конкурса является то, что по количеству работ, принявших участие, будет определён регион-победитель конкурса «Язык предков». В этом регионе будет проведено очное мероприятие с участием детей-победителей. В случае победы Бурятии планируется организация летнего языкового лагеря на базе санатория «Родничок» на озере Щучье.



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