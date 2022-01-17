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В Бурятии ветеринарам пришлось встречать Новый год в поле

В Бурятии ветеринарам пришлось встречать Новый год в поле
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Ветеринаров, борющихся с узелковым дерматитом, решили поощрить

17 января глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству республики поощрить работников ветеринарной службы, участвующих в борьбе с распространением узелкового нодулярного дерматита у сельскохозяйственных животных в режиме ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Прошу представить предложения по поощрению сотрудников ветеринарной службы. Все новогодние выходные они работали в очагах инфицирования, встретили Новый год в вагончиках, в поле. Сейчас продолжают обход дворов, проводят вакцинацию в быстром и оперативном режиме. Проведена огромная работа, - сказал Алексей Цыденов.

В противоэпидемических мероприятиях принимали участие 160 ветврачей. На сегодняшний день специалисты продолжают работу по вакцинации животных, в этой работе задействовано 105 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», вспышка опасной заразной болезни скота – узелковый нодулярный дерматит (ЗУД) – произошла в Бурятии в начале года. Болезнь распространилась в Кяхтинском, Бичурском, Мухоршибирском, Тарбагатайском и Иволгинском районах. Болеют коровы, свиньи и овцы. Заражённые животные покрываются язвами, отказываются от корма, слабеют, у них выделяется обильное слюнотечение. Всего одно больное животное за 10–14 дней способно заразить всё поголовье. Восстановиться полностью животные не смогут, к тому же они навсегда остаются переносчиками заразы, так что всех больных умерщвляют, а трупы сжигают.

Бурятии, если можно так сказать, ещё повезло, что вспышка произошла зимой, а не в тёплое время года. Ведь заразу также переносят кровососущие насекомые, и беда неминуемо распространилась бы по всей республике и соседним регионам, поставив под угрозу всё поголовье.

Владельцы животных, чей скот пришлось забить из-за нодулярного дерматита, получат выплаты.

Сейчас же главная задача – вакцинация всех здоровых животных. Отказаться от вакцинации жители не вправе.

По состоянию на 14 января, по данным минсельхозпрода Бурятии, всего вакцинировано 137 328 голов сельскохозяйственных животных. В том числе крупного рогатого скота – более 72 тысяч голов, малого рогатого скота – более 58 тысяч, свиней – 6,1 тысяч голов. Это 95,9% от запланированного охвата.



ветеринария нодулярный дерматит

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