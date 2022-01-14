Шестилетняя улан-удэнка стала самым юным обладателем золотого знака ГТО

Юная спортсменка занимается спортивной гимнастикой



Шестилетняя улан-удэнка Ника стала самым молодым обладателем золотого знака ГТО. Ника занимается спортивной гимнастикой в спортшколе №3 в Улан-Удэ.



Девочка тренируется под руководством тренера высшей категории Елены Хлызовой, которая очень тепло отзывается о подопечной.



- Ей шесть лет. Она очень старательная, я думаю, что у неё в будущем будут неплохие результаты в спорте, - рассказала «Байкал-Daily» тренер Елена Хлызова.



Юная спортсменка обладает третьим юношеским разрядом. Совсем недавно она выиграла на Кубке Бурятии по спортивной гимнастике.



- В первый день было многоборье, а на следующий день – ещё три дисциплины, и Ника заняла первое место по всем видам, - поделилась тренер.





