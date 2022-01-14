Юная спортсменка занимается спортивной гимнастикой
Шестилетняя улан-удэнка Ника стала самым молодым обладателем золотого знака ГТО. Ника занимается спортивной гимнастикой в спортшколе №3 в Улан-Удэ.
Девочка тренируется под руководством тренера высшей категории Елены Хлызовой, которая очень тепло отзывается о подопечной.
- Ей шесть лет. Она очень старательная, я думаю, что у неё в будущем будут неплохие результаты в спорте, - рассказала «Байкал-Daily» тренер Елена Хлызова.
Юная спортсменка обладает третьим юношеским разрядом. Совсем недавно она выиграла на Кубке Бурятии по спортивной гимнастике.
- В первый день было многоборье, а на следующий день – ещё три дисциплины, и Ника заняла первое место по всем видам, - поделилась тренер.
Шестилетняя улан-удэнка стала самым юным обладателем золотого знака ГТО
Общество, Фото:
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