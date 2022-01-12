В Бурятии собирают книги для библиотек соцучреждений

Марафон продлится до 1 мая этого года



В Бурятии объявлен марафон по сбору художественной, мемуарной, научной и справочной литературы для пополнения библиотек учреждений социального обслуживания для детей, граждан пожилого возраста и инвалидов. Он стартовал 10 января и продлится до 1 мая этого года.



- Все получатели социальных услуг, которые обслуживаются в подведомственных стационарных учреждениях, являются активными читателями книг в библиотеках, а библиотерапия является самым эффективным методом реабилитации. Она способствует личному развитию, самосовершенствованию и облегчению адаптации к новым для себя условиям и обстоятельствам. Принимаются новые и старые издания, бывшие в обращении только в надлежащем состоянии, - сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения РБ.



Литературу необходимо приносить по следующим адресам:

- г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 10 (министерство социальной защиты населения Бурятии);

- г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 183г (республиканский центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий «Шанс»);

- г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 14 (управление социальной защиты населения по г. Улан-Удэ);

- районные подразделения центра социальной поддержки населения по месту жительства.



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