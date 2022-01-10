В Бурятии буддийский обряд гороо совершили всадники

Объезд на конях вокруг сёл длился три часа.







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видео - Буддийская Сангха России



8 января в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района Бурятии прошёл буддийский хурал «Юм». На протяжении дня ламы дацана «Балдан Брэйбун» и приехавшие в Кяхту преподаватели Буддийского университета читали священные сутры учения Будды «Юм».- Юм – это учение о пустоте и Бодхичитте, одна из главных книг школ Махаяны Гелук. Юм также входит в состав «Ганжура» - Учения Будды, состоящего из 108 томов. Он даеё понятие Пустотности, без постижения которого в буддизме нет избавления от Неведения и достижения Просветления. Вполне возможно, что Хамбо Лама Этигэлов, в совершенстве постигший Учение Будды, в своё время читал именно эти тома, - сообщили в Буддийской Традиционной Сангхе России.Буддисты верят, что такой молебен служит для защиты людей и животных, создаёт причины избавления от страданий, порчи, сглаза, стихийных бедствий, смертей и пр.После окончания молебна Юм верующие совершили буддийский ритуал гороо (обход). Однако пошли они не пешком, а поехали на конях. В руках у всадников были священные книги и родовые флаги.- Верующие на конях делали объезд гороо с книгами вокруг своих сёл Кудара-Сомон и Баин Булаг для защиты от всего плохого и негативного. Впереди колоны ехали конники с родовыми флагами, это флаги Хии Мори родовых бурят Авагад, Шаранууд, дацана «Балдан Брэйбун». Когда приезжают конники с книгами, все верующие получают благословение, - рассказали в Сангхе.