В ТРЦ и розничных магазинах Забайкалья ввели QR-коды

Новые меры не коснулись аптек и продуктовых магазинов



В Забайкальском крае с 10 января начали действовать новые антиковидные меры. В частности, изменились правила входа в торговые центры и мелкие розничные магазины.



- Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение. Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчёте,- рассказал министр экономического развития региона Александр Бардалеев.



В краевом министерстве экономического развития отметили, что жители Забайкалья, не имеющие QR-кода, могут беспрепятственно посещать аптеки и продуктовые магазины. Исключением являются только продовольственные отделы и аптеки, расположенные на территории ТЦ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

