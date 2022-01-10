Новые меры не коснулись аптек и продуктовых магазинов
В Забайкальском крае с 10 января начали действовать новые антиковидные меры. В частности, изменились правила входа в торговые центры и мелкие розничные магазины.
- Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение. Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчёте,- рассказал министр экономического развития региона Александр Бардалеев.
В краевом министерстве экономического развития отметили, что жители Забайкалья, не имеющие QR-кода, могут беспрепятственно посещать аптеки и продуктовые магазины. Исключением являются только продовольственные отделы и аптеки, расположенные на территории ТЦ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ТРЦ и розничных магазинах Забайкалья ввели QR-коды
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