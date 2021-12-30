Подарки для детей и взрослых доставили в 10 населённых пунктов
В Заиграевском районе Бурятии подарки для детей и взрослых доставили в 10 населённых пунктов. Так, в Заиграевском доме-интернате для престарелых и инвалидов рассказали, сколько добрых дел удалось совершить в преддверие Нового года для жителей района. Мероприятия прошли под эгидой полномасштабной акции «Новый год в каждый дом».
- Ребята из числа волонтёров Ново-Брянской средней школы поздравили наших бабушек и дедушек с наступающим новый годом и подарили посылку с подарками – поздравительными открытками, которые изготовили собственными руками. Также в рамках акции «Новый год в каждый дом» сотрудники вагонного эксплуатационного депо «Улан-Удэ» навестили наших проживающих, они подарили большое количество вязаных вещей, которые будут согревать в зимние морозы постояльцев дома-интерната, и исполнили небольшой поздравительный концерт, - пояснила директор учреждения Екатерина Матвеева.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты населения РБ, другие постоянные социальные партнёры дома-интерната – волонтёры Новобрянского филиала республиканского межотраслевого техникума – оформили своими руками и передали учреждению большую стенгазету с символом наступающего года – тигром, декоративную ёлку, а также преподнесли сладкие презенты.
- Мы также совместно с проживающими поздравили детей Заиграевского реабилитационного центра для несовершеннолетних. Дети были очень рады санкам, канцелярским принадлежностям, большому количеству интересных развивающих игр и мягких игрушек. Вместе с тем, наше учреждение оказывает социальные услуги на дому жителям Заиграевского района. Им мы помогли создать праздничное настроение, установить дома новогоднюю ёлочку, празднично оформить дом. Охвачено 10 населённых пунктов и 109 получателей социальных услуг, - подытожила итоги акции Екатерина Матвеева.
Заиграевский район Бурятии присоединился к акции «Новый год в каждый дом»
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