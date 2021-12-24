Акция придумана для тех, кто хочет отдохнуть активно и креативно
В январе и феврале 2022 года в Иркутской области и Бурятии на озере Байкал можно будет отдохнуть на снежном пляже.
С 7 по 9 января акция «Снежный пляж» (0+) пройдёт в посёлке Новый Энхалук в Бурятии. Художники, местные жители и туристы создадут новые арт-объекты изо льда и снега.
Также зимняя творческая лаборатория до конца февраля посетит посёлок Большое Голоустное, город Байкальск и остров Ольхон. В каждой из территорий пройдут выездные трёхдневные перфомансы.
- На площадке арт-станций мы соберём всех желающих, чтобы совместными усилиями подумать, как украсить Байкал. Этому будет посвящён первый день работы в каждом населённом пункте. Во второй и в третий день мы будем воплощать проекты в реальность. К акции может присоединиться абсолютно любой человек, - рассказала руководитель проекта «Арт-волонтерство на Байкале», учредитель Байкальского союза криэйторов Любовь Можаева.
В сопровождении криэйторов и дизайнеров из Иркутска, Красноярска, Байкальска и Улан-Удэ зрители смогут поучаствовать в создании снежной фантазии на берегу Байкала, сообщает baikal.tochka.
Пресс-служба проекта «Арт-волонтёрство на Байкале» сообщает, что их проект стартовал при поддержке Фонда президентских грантов летом 2021 года и продлится до конца весны 2022 года. Он нацелен на развитие творческого туризма на берегах Байкала.
- Мы надеемся вовлечь туристов в создание художественных объектов, памятных мест, проводить мастер-классы и другие культурные мероприятия для жителей прибрежных населённых пунктов и приезжих, - говорится в сообщении.
Отмечается, что лабораторию зимнего творчества организуют также при поддержке представителей местных культурных сообществ и туристических организаций.
Снежный пляж появится на Байкале в Бурятии
Общество, Фото:
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