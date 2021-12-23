Загадочное закулисье: Как в Улан-Удэ прошла «Ночь в театре»

Общество, Фото: Александра Данилова

«Ночь в театре» длилась более 4,5 часов и впечатлила зрителей



4,5 часа, 180 зрителей, семь локаций, 120 артистов и музыкантов, шампанское, море шуток, музыки и игр. 22 декабря Русский драматический театр имени Бестужева отметил своё 93-летие «Ночью в театре» (12+).



Пятый раз за всю историю театра имени Бестужева артисты устроили не просто представление, а настоящий квест по всем уголкам театра.



В обычный день зритель не может попасть в гримёрку, примерить на себя образ персонажа из любимого спектакля или выпить шампанского прямо посреди крутящейся сцены. Но всё это, и даже больше, удалось попробовать гостям в этот необычный вечер.



- С 2016 года мы проводим единственный в Улан-Удэ масштабный театральный проект. Его придумал наш режиссёр Сергей Левицкий. Это тот проект, когда театр открывает все свои двери, - рассказала пресс-секретарь театра Юлия Федосова.



Зрителей разделили на восемь команд, у каждой из них был гид – артист в образе своей любимой роли. В закоулках театра сопровождающие направляли толпы людей, шутили, помогали выполнять задания в комнатах большой театрализованной экскурсии.



- Каждая такая «Ночь» отличается друг от друга наполнением. Мы стараемся избегать повторений в локациях. Бывает только что-то подобное друг другу. Например, как грим-цех, где люди примеряют парики и платья. Эта локация каждый год развивается, она становится другой. Хотя принцип остаётся один и тот же, в театре всегда появляются новые образы и костюмы, - поделился актёр театра Артур Шувалов.



Отметим, это единственное театрализованное мероприятие, где абсолютно всё можно было снимать на видео и фотографировать.



В процессе художественный руководитель театра Сергей Левицкий несколько раз лично общался с гостями и воодушевлённо пожелал им, чтобы Новый год подарил всем уверенность в жизни, в деле, которым человек занимается и в самих себе.



- Мы, как театр, хотим, чтобы мы были местом, которое хоть немного помогает создать в Улан-Удэ некую общность людей, которые разделяют с нами такие духовные ценности как доверие, милосердие и понимание. Общность людей, которым чужда сегрегация людей на те или иные классы. Что бы мы относились друг к другу как человек к человеку. Театр - это всегда про гуманности и мы, и все вы, тоже про это, - выступил худрук.



Спустя несколько часов, когда зрители прошли все «круги театра», Левицкий рассказывал о «магии сцены», её лечебных свойствах и техническом устройстве театрального зала. Вниманию зрителей представили выступление, в котором главными героями были громоздкие софиты, движущаяся сцена, звуки, цвета и тени. Картину дополняли юные театралы из коллектива музыкально-эстрадного театра «Королёк» и студенты колледжа искусств имени Чайковского.



По прошествии четырех часов все наконец-то сели отдохнуть в зрительном зале и наблюдали за репетицией спектакля. В нём принимали участие семь гостей и почти все артисты квеста. Прямо на месте Сергей Левицкий руководил участниками и за 10 минут им удалось поставить настоящий визуально-пластический спектакль в темноте. Пример был взят с местной постановки «Метаморфозы для детей и взрослых» (0+)



На этом приключения не закончились. На втором этаже всех ждали Дед Мороз и Снегурочка, фуршет и праздничный торт с изображением театра. Там зрители смогли пообщаться и сфотографироваться со всеми артистами и поделиться своими впечатлениями.



- Очень круто, я приду ещё раз. Мне не хватало такого заряда эмоциями. Нас дома и в школе учат, что театр нужен и это правильно. Приведу сюда всех родственников и друзей обязательно, - сказала посетительница Вероника.



Екатерина и Эржена: «Мы уже третий раз здесь. Каждый раз мы видим новые музыкальные вариации, программы, обновляем информацию о актерах и спектаклях. Это всё очень здорово».

Бато: «Было забавно на детсадовском утреннике. Очень похоже, конечно, хотя и гиперболизировано. Шутки понравились и горячие призы».

Лина: «Это, наверное, самая прекрасная «ночь» в моей жизни. Я очень рада, что я сюда пришла. Была создана просто незабываемая атмосфера праздника. Я испытала радость и вдохновение от актеров, от их игры. Хочется жить также, хочется даже быть актёром».

Даша: «Для меня театр открылся с другой стороны совершенно. Многого я не знала. Потрясающая локация была про «сумасшествие» артистов, их страхи и «бзики». Браво!».

Ярослава: «Я лично познакомилась со своими кумирами: Сергеем Васильевым и Николаем… Ха-ха почему-то забыла фамилию, но я его обожаю. Из-за них полюбила ГРДТ, даже не верится, что я просто стояла и болтала с ними».

Дима: «Я понял, что никогда не пойду учиться на актёра. Это очень тяжело. Но кому это нравится и по душе, конечно, очень сильные люди и большие молодцы. Я испытал восторг».



Своим мнением о мероприятии поделились худрук и артист театра.



- Это пространство, которое открыто для всех. Сегодня не только двери открыты, но и сердца, души, - сказал Сергей Левицкий.



- Лично для нас, артистов, каждая «Ночь в театре» ещё лучше, чем была предыдущая. Но честно, я сегодня очень устал, но я устал, потому что я отдал всего себя для тех, кто сюда пришел. У меня даже голос немного сел. Но это радостно, - подытожил Артур Шувалов.

