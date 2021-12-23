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В Бурятии работают представители геронтологического центра имени Пирогова

В Бурятии работают представители геронтологического центра имени Пирогова
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В рамках визита запланирована рабочая поездка в район, где внедряется система долговременного ухода

22 декабря в Бурятию прибыли специалисты ведущего научно-методического и лечебного гериатрического учреждения министерства здравоохранения России – Российского геронтологического научно-клинического центр имени Пирогова. Основная цель их визита – обсуждение межведомственного взаимодействия по вопросам долговременного ухода с участием медицинских и социальных учреждений, изучение возможности внедрения информационных технологий в системы долговременного ухода (СДУ).

Также они приняли участие в совещании, которое состоялось в министерстве соцзащиты республики. Его основная тема – вовлечение частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше и их взаимодействие с медицинскими организациями государственной системы здравоохранения и страховыми медицинскими организациями.

- Бурятия стала одним из 13 субъектов Российской Федерации, где пожилым жителям республики на дому оказываются медицинские услуги, содействие в получении лекарственных препаратов, производится забор анализов, - уточнила в ходе совещания заместитель руководителя проектного офиса «Старшее поколение» Светлана Свищева. – Завтра мы планируем рабочую поездку в один из районов республики, где внедряется система долговременного ухода, проведём совещание с участием медицинских и социальных учреждений. В частности, изучим возможности внедрения информационных технологий в СДУ.

- Пилот носит межведомственный характер. Он реализуется двумя ведомствами - Минсоцзащиты совместно с Минздравом Бурятии. Помимо оказания услуг людям старшего поколения, суть проекта заключается во взаимодействии частных медицинских организаций с медорганизациями государственной системы здравоохранения, организациями социального обслуживания при оказании патронажа пожилым людям, - раскрыла суть проекта министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В августе этого года мы заключили соглашения с частными медицинскими организациями. На реализацию пилотного проекта республике выделено более 15,2 млн руб., охвачено медико-социальным патронажем 44 человека.

В 2021 году в «пилоте» участвуют три частные медицинские организации республики – победители конкурсного отбора с разными зонами обслуживания. Это ООО «Диагрупп» (обслуживают п. Селенгинск Кабанского района), ООО «КДЦ Ритм» (обслуживают Советский район г. Улан-Удэ) и ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» (г. Северобайкальск) (обслуживает Северобайкальский район). Они уже начали работу с 1 сентября 2021 года.

- Еженедельно медики посещают подопечного гражданина, ведут медицинский дневник наблюдений, проводят анализ состояния здоровья пациента, оказывают содействие в получении лекарственных средств. Также частные медицинские организации получили доступ к числу застрахованных лиц, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ.

В 2022 году предполагаемый охват от частных организаций составит более 200 пожилых граждан, прогнозная сумма финансирования на эти цели составит 70 млн рублей.

- В настоящее время мы ожидаем распоряжения правительства РФ по распределению межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022 году из федерального бюджета. Документы уже направлены в Минтруд России, - заключила Татьяна Быкова. 
Бурятия геронтология гериатрия долговременный уход пожилые социальная защита населения здравоохранение

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