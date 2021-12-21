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Саночница из Братска завоевала «серебро» этапа «Кубка наций»

Саночница из Братска завоевала «серебро» этапа «Кубка наций»
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортсменка является кандидатом в сборную России для участия в Пекинской олимпиаде

Братчанка, воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Диана Логинова завоевала серебряную медаль на пятом этапе «Кубка наций» по санному спорту, который 17 декабря состоялся в Инсбруке в Австрии. Этот старт являлся отборочным на этап кубка мира.

Диана Логинова преодолела квалификацию и стала второй в дисциплине «одноместные сани». Выиграла этап «Кубка наций» представительница США, на третьем месте – спортсменка из Латвии.

Напомним, мастер спорта России по санному спорту Диана Логинова является кандидатом в олимпийскую сборную для участия в XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине. В 2020 году на III зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии Диана завоевала бронзовую медаль в дисциплине «одноместные сани» и стала победительницей в командной эстафете. С этого спортивного сезона спортсменка перешла из молодёжного состава сборной России в основной. Её тренером является Дмитрий Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Братск санный спорт Иркутская область спорт кубок

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