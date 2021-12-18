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В Улан-Удэ стартовал турнир на призы Бориса Будаева

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований

XXVIII международный турнир по вольной борьбе среди юниоров на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира по вольной борьбе Бориса Будаева стартовал сегодня в улан-удэнском физкультурно-спортивном комплексе.

В этом году турнир посвящён 75-летию заслуженного тренера России Валерия Иванова.

Сразятся более 100 спортсменов из Саха-Якутии, Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии выявят лучших в десяти весовых категориях. Всего более сотни борцов.

Призовой фонд турнира составляет 350 тысяч рублей.

В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования пройдут без зрителей со строгим соблюдением необходимых мер, сообщили в пресс-службе республиканского министерства спорта. 



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спорт борьба

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