В Улан-Удэ стартовал турнир на призы Бориса Будаева

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований
XXVIII международный турнир по вольной борьбе среди юниоров на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира по вольной борьбе Бориса Будаева стартовал сегодня в улан-удэнском физкультурно-спортивном комплексе.
В этом году турнир посвящён 75-летию заслуженного тренера России Валерия Иванова.
Сразятся более 100 спортсменов из Саха-Якутии, Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии выявят лучших в десяти весовых категориях. Всего более сотни борцов.
Призовой фонд турнира составляет 350 тысяч рублей.
В связи с эпидемиологической ситуацией соревнования пройдут без зрителей со строгим соблюдением необходимых мер, сообщили в пресс-службе республиканского министерства спорта.
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«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня соревнований
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