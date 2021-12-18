По Улан-Удэ будет курсировать новогодний трамвай

Праздничный вагон выйдет на линию уже совсем скоро
В МУП «Управление трамвая» показали эскиз новогоднего вагона. Его опубликовали в истории Instagram на странице организации. На нём будут изображены разноцветные снежинки, надписи «С Новым годом» на русском и бурятском языках, «С Рождеством Христовым», и цифры грядущего года – 2022.
Всего будет курсировать один вагон. На линию он выйдет уже в начале следующей недели – «Примерно во вторник», сообщили «Байкал-Daily» в МУП «Управление трамвая».
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Праздничные вагоны в Улан-Удэ запускают ежегодно. Как правило, снаружи их украшают гирляндой, а внутри играют новогодние песни. В 2019 году нарядные вагоны
вышли на линию в 20-х числах.
По словам горожан, им нравятся новогодние трамваи. Они создают предпразничное настроение.
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Праздничный вагон выйдет на линию уже совсем скоро
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