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Сувениры Бурятии были отмечены на всероссийском конкурсе

Сувениры Бурятии были отмечены на всероссийском конкурсе
Общество,  Фото:туристский информационный центр «Байкал»
Четыре диплом «Туристического сувенира 2021» едут в республику

В Саранске прошёл финал VII всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Бурятия завоевала на конкурсе четыре диплома, сообщает туристский информационный центр «Байкал».

Второе место получили шоколадные конфеты «Нефритовый шоколад» Дулмы Ванчиковой (ООО «Санса»). Третье место заняла дудка-свистулька «Ветер Байкала» Ларисы Мясищевой. Ещё одно третье место выиграл брелок «Омуль» Ирины Акинфеевой (творческая мастерская «Чудодел»). Также специальный диплом за популяризацию народных традиций был вручён сувенирным магнитам в виде семейских Людмилы Борисовой.

Напомним, что Забайкальский край также выиграл четыре диплома конкурса «Туристический сувенир».
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