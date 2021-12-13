Сувениры Агинского округа попали в число лучших в России

Общество, Фото: пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края

Четыре диплома завоевало Забайкалье в финале конкурса «Туристический сувенир»



Забайкальцы завоевали четыре призовых места на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Его финал состоялся 12 декабря в городе Саранске.



Дипломами первой степени в номинации «Этнографический сувенир» отмечены «Куклы-шкатулки», их представила мастер из Агинского района Агинского Бурятского округа Дулма Балданова. Также диплом первой степени в номинации «Гастрономический сувенир» завоевали травяные чаи «Даурия». Их линейку на всероссийский конкурс направила ООО «Экопродукт» (город Чита).



Кроме того, призовое место и диплом второй степени жюри конкурса присудило гастрономическому сувениру – сушёному мясу «Кочевник» (ИП Балданова, Агинский район АБО). «Куколки в бурятском национальном стиле» стали обладателями диплома третьей степени в номинации «Этнографический сувенир», автор Саяна Дориева из Дульдургинского района округа.



- В финале конкурса в Саранске более 170 компаний и мастеров из 45 регионов страны представили более четырёхсот изделий, - уточнили в министерстве экономического развития региона.



Напомним, что всего в этом году на региональные и окружные этапы конкурса поступило более двух тысяч заявок из 66 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

