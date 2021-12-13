Четыре диплома завоевало Забайкалье в финале конкурса «Туристический сувенир»
Забайкальцы завоевали четыре призовых места на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Его финал состоялся 12 декабря в городе Саранске.
Дипломами первой степени в номинации «Этнографический сувенир» отмечены «Куклы-шкатулки», их представила мастер из Агинского района Агинского Бурятского округа Дулма Балданова. Также диплом первой степени в номинации «Гастрономический сувенир» завоевали травяные чаи «Даурия». Их линейку на всероссийский конкурс направила ООО «Экопродукт» (город Чита).
Кроме того, призовое место и диплом второй степени жюри конкурса присудило гастрономическому сувениру – сушёному мясу «Кочевник» (ИП Балданова, Агинский район АБО). «Куколки в бурятском национальном стиле» стали обладателями диплома третьей степени в номинации «Этнографический сувенир», автор Саяна Дориева из Дульдургинского района округа.
- В финале конкурса в Саранске более 170 компаний и мастеров из 45 регионов страны представили более четырёхсот изделий, - уточнили в министерстве экономического развития региона.
Напомним, что всего в этом году на региональные и окружные этапы конкурса поступило более двух тысяч заявок из 66 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Сувениры Агинского округа попали в число лучших в России
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В центре современного искусства покажут работы Кристины Захаровой и Алёны Расовой
Четыре диплома завоевало Забайкалье в финале конкурса «Туристический сувенир»
В Улан-Удэ провели акцию «Дети Бурятии – граждане России!»
Республика подписала соглашение с Российским футбольным союзом
В честь юбилейной даты состоялось награждение сотрудников БНЦ
За гран-при «Байкальской сюиты» борются детские и молодёжные коллективы и солисты
В занятиях участвовало несколько сотен военнослужащих
К богине Янжиме не зарастает тропа паломников
Двухквартирный дом пока состоит на балансе у администрации сельского поселения
Представительница команды стала лучшим игроком турнира
Артисты выступают под окнами больниц
Путешественники продолжили свой путь в сторону Иркутска
Клуб «Явара-Нава» выиграл золотые медали во Франции
До 1 июня подрядчик отловит более 900 собак
Турнир состоялся на родине погибшего борца Юрия Власко