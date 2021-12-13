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В Бурятии росгвардейцы провели уроки Конституции

В Бурятии росгвардейцы провели уроки Конституции
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Для учеников из Улан-Удэ урок провёл сотрудник ОМОН

В преддверии Дня Конституции сотрудник сил специального назначения управления Росгвардии провёл тематический онлайн-урок для шестиклассников подшефной улан-удэнской школы № 15.

Росгвардеец рассказал ребятам о том, что представляет собой Конституция, о том, какую роль она играет в формировании гражданского общества.

- Конституция включает в себя основы нашего общества, а формирование полноценного гражданского и правового сознания у молодежи очень важно, поэтому начинать изучать Конституцию необходимо уже со школьной скамьи, - отметил сотрудник ОМОН старший лейтенант полиции Иван С.

Кроме того, спецназовец рассказал школьникам о подвигах своих боевых товарищей, которые погибли на Северном Кавказе при исполнении воинского долга по защите конституционного строя РФ.

В районах Бурятии сотрудники вневедомственной охраны провели правовые уроки ко Дню Конституции. Росгвардейцы рассказали об истории создания высшего нормативного правового акта страны и основах конституционного строя.
Росгвардия Конституция

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