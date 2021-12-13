В Бурятии росгвардейцы провели уроки Конституции

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Для учеников из Улан-Удэ урок провёл сотрудник ОМОН



В преддверии Дня Конституции сотрудник сил специального назначения управления Росгвардии провёл тематический онлайн-урок для шестиклассников подшефной улан-удэнской школы № 15.



Росгвардеец рассказал ребятам о том, что представляет собой Конституция, о том, какую роль она играет в формировании гражданского общества.



- Конституция включает в себя основы нашего общества, а формирование полноценного гражданского и правового сознания у молодежи очень важно, поэтому начинать изучать Конституцию необходимо уже со школьной скамьи, - отметил сотрудник ОМОН старший лейтенант полиции Иван С.



Кроме того, спецназовец рассказал школьникам о подвигах своих боевых товарищей, которые погибли на Северном Кавказе при исполнении воинского долга по защите конституционного строя РФ.



В районах Бурятии сотрудники вневедомственной охраны провели правовые уроки ко Дню Конституции. Росгвардейцы рассказали об истории создания высшего нормативного правового акта страны и основах конституционного строя.

