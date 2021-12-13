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В районе Бурятии вручили подарок единственному ветерану

В районе Бурятии вручили подарок единственному ветерану
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Презент вручили в День героев Отечества

9 декабря, в День героев Отечества, поздравили единственного ветерана Великой Отечественной войны, проживающего в Тарбагатайском районе Бурятии, Ивана Григорьевича Попова. Об этом сообщили в районной группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Ветерана поздравили замруководителя районной администрации Сергей Дудник, глава поселения «Десятниковское» Пётр Родионов. Ветерану вручили небольшой подарок от молодёжного центра добровольчества «ДоброДом». Судя по фото, это продуктовая корзинка.

- Вы единственный участник Великой Отечественной войны, который живёт в нашем районе. Уверен, что пока мы храним лучшие воинские традиции и память о героических подвигах наших предков, мы непобедимы! С Днём Героев Отечества вас. Спасибо вам за подвиг и за вашу многолетнюю работу, - обратился замруководитель районной администрации.
ветераны ВОВ

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