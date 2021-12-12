Группа создана в 2018 году
11 декабря группа «Местный бездарь» отыграла сразу два концерта на сцене Бурятского драмтеатра. Организатор выступления — Бурятская филармония.
Это был первый концерт группы на большой сцене. В честь этого события фронтмен Даниэль Захаров символично, на удачу, разбил на сцене свою первую в жизни гитару.
- По накалу страстей, весёлой хулиганской энергии на сцене, группе нет сегодня равных в Улан-Удэ. Пока еще небольшое количество собственных песен, музыкальное несовершенство с лихвой компенсируются юношеским задором, драйвом и удовольствием быть на сцене, - отмечают в филармонии.
«Концерты «Местного Бездаря» взрывают бунтарским духом рок-н-ролла. И поэтому музыкантам с первых песен удается поднимать зрителей с мест — настолько сильная эмоциональная волна идёт со сцены», - добавляют здесь.
Группа создана в 2018 году. В составе группы: Захаров Даниэль (вокал, ритм-гитара), Молонов Будажап (ударные), Отческий Алексей (бас-гитара), Балбаров Жаргал (соло-гитара, бэк-вокал), Цыренова Анна (клавишные). И за эти три года ребята успели многое. В 2019 году они выпустили свой первый альбом в жанре поп-рок «Как назовёшь, так и поплывёт». Два года подряд они успешно выступали на фестивале UU.SOUND. Это первый сольник музыкантов в родном городе, но не первый в республике — этой осенью группа отправилась в тур по районам республики, где дала 4 концерта.
В Улан-Удэ прошёл концерт группы «Местный бездарь»
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