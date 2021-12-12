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В Бурятии коронавирусом заболели ещё 235 жителей

В Бурятии коронавирусом заболели ещё 235 жителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Скончались пять пациентов с COVID-19

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 12 декабря зарегистрировано 72564 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (33544) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выявлено за сутки 235 новых больных коронавирусом.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 195 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 12 декабря, число контактных лиц – 13107 человек.

По данным министерства здравоохранения Бурятии всего выздоровели от COVID-19 – 66345 человек, в том числе 258 жителей за сутки.

В стационарах республики получают лечение 1252 пациента с коронавирусом инфекцией и подозрением на него, в том числе осложнённым внебольничной пневмонией – 1010. В отделениях реанимации находится 133 пациента (из них старше 65 лет – 87), на ИВЛ – 77 пациентов (из них старше 65 –53), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 60.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1578 коек: занято – 1252, свободно – 326 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,3%.

По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходит 2691 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2276 человек, в том числе за сутки пять пациентов (в возрасте до 65 лет – 2, старше 65 лет – 3 человека).

коронавирус

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