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Двух жителей Бурятии осудили за нападение на пенсионерок

Двух жителей Бурятии осудили за нападение на пенсионерок
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчины избили пожилых женщин и отобрали у них пенсии

10 декабря Баунтовский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении мужчин 38 и 48 лет, совершивших разбойное нападение на двух пенсионерок.

Помимо разбоя, один из подсудимых в декабре 2019 года управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи 4 раза подвергнутым административному наказанию - аресту на 10 суток, 11 суток, 11 суток и 13 суток, за управление машиной в состоянии опьянения.

Нападение

В январе 2020 года вечером житель района предложил своему приятелю совершить разбойное нападение, на что тот согласился.

Мужчины сделали себе маски, надели перчатки и ворвались в дом, где проживали две женщины, 83-летняя бабушка, ветеран тыла, и её 60-летняя дочь, и стали требовать у перепуганных женщин деньги. После чего один из них нанёс не менее пяти ударов кулаком по лицу 60-летней женщины, а его приятель швырнул её в комнату, где нанёс удар кулаком по лицу, продолжая требовать деньги. Затем последний в спальне стащил бабушку с дивана на пол, пнул её по бедру, после чего наступил на ногу, ударил кулаком в лицо.

В это время другой мужчина, взяв на кухне нож, поднёс его к горлу 60-летней пенсионерки и продолжил требовать деньги. Испугавшись за жизнь дочери и за свою жизнь, 83-летняя потерпевшая попросила дочь отдать деньги. Та передала преступникам свою пенсию - 16 000 рублей, и пенсию матери в 24 000 рублей.

Отобрав пенсии, разбойники пригрозили женщинам, что убьют их, если те сообщат в полицию. Они выдернули шнур домашнего телефона и ушли, женщины обратились за помощью к соседям, и те вызвали полицию.

Позже 83-летней потерпевшей диагностировали закрытый вколоченный перелом шейки бедренной кости справа, расценивающийся как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью человека, также закрытый перелом 5-го ребра слева - повреждение, причинившее средней тяжести вред здоровью человека.

Лишение свободы

На суде свою вину мужчины признали частично.

Приговором суда один из нападавших признан виновным по ст. 264.1 УК РФ («Управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 20 дней, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на срок 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Его друг признан виновным в разбое, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Удовлетворён гражданский иск потерпевшей к преступникам - о взыскании солидарно материального ущерба в 40 тысяч рублей и взыскании компенсации морального вреда.

Суд взыскал с первого подсудимого компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей, со второго подсудимого – 100 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в суде. 
суд

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