Двух жителей Бурятии осудили за нападение на пенсионерок

В январе 2020 года вечером житель района предложил своему приятелю совершить разбойное нападение, на что тот согласился.



Мужчины сделали себе маски, надели перчатки и ворвались в дом, где проживали две женщины, 83-летняя бабушка, ветеран тыла, и её 60-летняя дочь, и стали требовать у перепуганных женщин деньги. После чего один из них нанёс не менее пяти ударов кулаком по лицу 60-летней женщины, а его приятель швырнул её в комнату, где нанёс удар кулаком по лицу, продолжая требовать деньги. Затем последний в спальне стащил бабушку с дивана на пол, пнул её по бедру, после чего наступил на ногу, ударил кулаком в лицо.



В это время другой мужчина, взяв на кухне нож, поднёс его к горлу 60-летней пенсионерки и продолжил требовать деньги. Испугавшись за жизнь дочери и за свою жизнь, 83-летняя потерпевшая попросила дочь отдать деньги. Та передала преступникам свою пенсию - 16 000 рублей, и пенсию матери в 24 000 рублей.



Отобрав пенсии, разбойники пригрозили женщинам, что убьют их, если те сообщат в полицию. Они выдернули шнур домашнего телефона и ушли, женщины обратились за помощью к соседям, и те вызвали полицию.



Позже 83-летней потерпевшей диагностировали закрытый вколоченный перелом шейки бедренной кости справа, расценивающийся как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью человека, также закрытый перелом 5-го ребра слева - повреждение, причинившее средней тяжести вред здоровью человека.



Лишение свободы



На суде свою вину мужчины признали частично.



Приговором суда один из нападавших признан виновным по ст. 264.1 УК РФ («Управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 20 дней, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на срок 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Его друг признан виновным в разбое, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Удовлетворён гражданский иск потерпевшей к преступникам - о взыскании солидарно материального ущерба в 40 тысяч рублей и взыскании компенсации морального вреда.



Суд взыскал с первого подсудимого компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей, со второго подсудимого – 100 тысяч рублей.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в суде.

