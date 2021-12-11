В Улан-Удэ заработал самый большой каток

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10 декабря на Центральном стадионе состоялось официальное открытие самого большого катка Улан-Удэ.Здесь работает прокат, а также можно приехать со своими коньками. Время работы – с 12.00 до 21.00.В этом году каток работает по сеансам (как в бассейне). Так что количество посетителей ограничено до 200 человек. Если этот лимит посетителей будет превышен, продажа билетов и доступ на каток будет ограничен до следующего сеанса.Вход в здание только в защитных масках. На входе у посетителей измеряют температуру. Однако QR-коды для посещения открытых катков не требуются.