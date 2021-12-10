Акция прошла в школе №58
В День героев Отечества в Улан-Удэ представители общественных советов при МВД по Бурятии и управлении МВД по Улан-Удэ вместе участниками команды «Молодежка ОНФ» и фонда имени Героя России Алдара Цыденжапова провели патриотическую акцию.
Акция началась с торжественной церемонии присвоения специальных кадетских званий воспитанникам кадетских классов, обучающихся в школе № 58. Руководитель кадетских классов подполковник в отставке Дмитрий Тырков, заместитель директора по воспитательной работе школы № 58 Лариса Платонова вручили погоны лучшим из лучших.
- Герои есть везде и они всегда будут. Страницы истории МВД Бурятии хранят множество имен сотрудников милиции, полиции, совершивших настоящий подвиг. Это люди, которые готовы жертвовать собой ради жизни других и ради своей Родины. И наша задача – гордиться ими и помнить о них всегда, - рассказал кадетам председатель общественного совета при городском управлении МВД Денис Леонов.
Далее кадеты рассказали о героических поступках сотрудников полиции МВД по Бурятии, в том числе совершенные ценой жизни. Вспомнили тех, благодаря смелости и профессионализму которых были спасены десятки жизней.
Также в рамках акции Вадим Таюрский, руководитель военно-патриотической группы «Байкальский Форпост», продемонстрировал ребятам выставку «Оружие Победы».
Кроме этого, школьники подготовили поздравительные открытки для матросов корвета имени Героя России Алдара Цыденжапова, которые будут доставлены посылкой на корабль.
В День героев Отечества в Бурятии вспомнили погибших полицейских
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Воздух в городе должен стать в таком случае в разы чище
Республиканский оперштаб дал рекомендации, как защитить детей от коронавируса
Пушистая ёлка на площади Советов установлена
За переход с автомата на механику грозит штраф до 15 тысяч рублей
В Иркутской области открыли первую ледовую дорогу
Владимир Гранат по-прежнему находится в поисках нового клуба
Буддийский храм находится в городе Хауэлл в штате Нью-Джерси
Макет для изучения правил собственноручно сделала воспитатель детсада
С инициативой изъять алкоголь из продажи выступили сами жители сёл
На открытии выставки посетители смогут принять участие в авторском мастер-классе
Об этом сообщил в соцсети губернатор
Вытрезвителей в Улан-Удэ не было уже 10 лет
Будут вакцинировать подростков в возрасте от 12 до 17 лет
Вот уже почти год девушка проходит сложнейшее лечение
Почти 130 пациентов находятся в реанимации