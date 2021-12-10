В День героев Отечества в Бурятии вспомнили погибших полицейских

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Акция прошла в школе №58



В День героев Отечества в Улан-Удэ представители общественных советов при МВД по Бурятии и управлении МВД по Улан-Удэ вместе участниками команды «Молодежка ОНФ» и фонда имени Героя России Алдара Цыденжапова провели патриотическую акцию.



Акция началась с торжественной церемонии присвоения специальных кадетских званий воспитанникам кадетских классов, обучающихся в школе № 58. Руководитель кадетских классов подполковник в отставке Дмитрий Тырков, заместитель директора по воспитательной работе школы № 58 Лариса Платонова вручили погоны лучшим из лучших.



- Герои есть везде и они всегда будут. Страницы истории МВД Бурятии хранят множество имен сотрудников милиции, полиции, совершивших настоящий подвиг. Это люди, которые готовы жертвовать собой ради жизни других и ради своей Родины. И наша задача – гордиться ими и помнить о них всегда, - рассказал кадетам председатель общественного совета при городском управлении МВД Денис Леонов.



Далее кадеты рассказали о героических поступках сотрудников полиции МВД по Бурятии, в том числе совершенные ценой жизни. Вспомнили тех, благодаря смелости и профессионализму которых были спасены десятки жизней.



Также в рамках акции Вадим Таюрский, руководитель военно-патриотической группы «Байкальский Форпост», продемонстрировал ребятам выставку «Оружие Победы».



Кроме этого, школьники подготовили поздравительные открытки для матросов корвета имени Героя России Алдара Цыденжапова, которые будут доставлены посылкой на корабль.

